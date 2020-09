​WTA Roma: Simona Halep și-a aflat adversara din optimi - Are în palmares trei titluri WTA

Simona Halep va avea o misiune dificilă în optimile turneului de la Roma, fază a competiției unde va da peste Dayana Yastremska (Ucraina, 29 WTA), care a trecut de Amanda Anisimova (SUA, 27 WTA).





Yastremska (20 ani) a învins-o în trei seturi pe Anisimova (19 ani), scor 4-6, 7-6(3), 6-4. Meciul a durat două ore și 13 minute.





De știut: Simona Halep și Dayana Yastremska nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.

WTA Roma - Turneu de categorie Premier 5

Premii totale în valoare de $2.098.290 Suprafață: zgură Tabloul principal: 64 de jucătoare (32 la dublu) Perioadă: 14-21 septembrie, la Foro Italico Turneu care se dispută fără spectatori din cauza pandemiei de Covid-29



Ultimele campioane:





2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2016 - Serena Williams

2015 - Maria Sharapova etc.



Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în două rânduri de un sportiv din România: Ilie Năstase, edițiile din 1970 și 1973.







Au mai disputat finale: Ilie Năstase (1974, învins de Bjorn Borg), Virginia Ruzici (1978, 1980, 1981) și Simona Halep (2017, 2018, învinsă în ambele cazuri de Elina Svitolina).

În primul tur, jucătoarea din Ucraina a trecut de Camila Giorgi (Italia, 69 WTA), scor 7-5, (5)6-7, 6-4.Dayana Yastremska are în palmares trei titluri WTA: Hong Kong (2018), Hua Hin și Strasbourg (2019).După ce a fost eliminată în turul al doilea de la US Open (2-6, 3-6 vs Madison Brengle, locul 73 mondial), Yastremska s-a despărțit de antrenorul Sascha Bajin (cel care a ajutat-o pe Naomi Osaka să câștige primele două turnee de Grand Slam).