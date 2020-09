Simona Halep: "​Vreau să mă bucur că în condiţiile acestea putem să jucăm un turneu destul de mare"

Sportiva a vorbit şi despre meciul de dublu câştigat marţi de ea şi de Monica Niculescu în faţa cupului ucrainean Elina Svitolina/Dayana Yastremska, scor 6-0, 6-1: “La dublu a fost un meci foarte bun, poate cel mai bun al nostru de mult, de atâţi ani de când jucăm. Şi adversarele ne-au ajutat un pic pentru că au greşit destul de mult”.





Halep s-a reîntâlnit la Roma cu Darren Cahill după şapte luni. “Este un sentiment plăcut că-l am din nou în echipă, a venit cu un aer proaspăt, cu felul lui relaxat. Sunt convinsă că o să mă ajute să mă relaxez şi mai mult. De la meci la meci sper să fie şi mai bine”, a afirmat ea.





Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-4, pe italianca Jasmine Paolini, locul 99 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier de la Roma. În optimi, Halep va evolua cu învingătoarea dintre Daiana Iastremska din Ucraina, locul 29 WTA, şi americanca Amanda Anisimova, locul 27 WTA.





Pentru Simona Halep, acesta este al doilea turneu la care participă de la reluarea competiţiilor după pauza cauzată de pandemia de coronavirus. Ea a câştigat, la 16 august, turneul de la Praga.





La Roma, Halep a fost finalistă în 2017 şi 2018.

“Nu a fost un meci uşor. Am fost un pic încordată, mingea parcă nu pleca din racheta mea, dar a fost totuşi bine că am reuşit să termin în două seturi. Per total a fost un meci bun şi mă bucur că sunt în următorul tur. Sper să am cât mai multe meciuri câştigate. Va urma o partidă grea, dar sunt pregătită şi îmi doresc să joc mai bine decât astăzi. Vreau să mă bucur de faptul că sunt în turul următor şi că în condiţiile acestea putem să jucăm un turneu destul de mare”