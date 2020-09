WTA Roma: Simona Halep s-a calificat în optimi (6-3, 6-4 vs Jasmine Paolini)

În turul următor, Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre Dayana Yastremska (Ucraina, 29 WTA) și Amanda Anisimova (SUA, 27 WTA).

Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu de 19.355 euro şi cu 105 puncte WTA.

Top seed @Simona_Halep is off and running in Rome \uD83C\uDFC3‍♀️ after downing Paolini 6-3, 6-4. #IBI20 pic.twitter.com/QaRlAvR4nd — wta (@WTA) September 16, 2020

WTA Roma - Turneu de categorie Premier 5

Premii totale în valoare de $2.098.290 Suprafață: zgură Tabloul principal: 64 de jucătoare (32 la dublu) Perioadă: 14-21 septembrie, la Foro Italico Turneu care se dispută fără spectatori din cauza pandemiei de Covid-19

Ultimele campioane:



2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2016 - Serena Williams

2015 - Maria Sharapova etc.



Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în două rânduri de un sportiv din România: Ilie Năstase, edițiile din 1970 și 1973.



Au mai disputat finale: Ilie Năstase (1974, învins de Bjorn Borg), Virginia Ruzici (1978, 1980, 1981) și Simona Halep (2017, 2018, învinsă în ambele cazuri de Elina Svitolina).