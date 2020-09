FOTO Simona Halep și surpriza de la Roma: "Acesta este cine cred eu?"

Simona Halep se apropie de ziua debutului la turneul de la Roma, iar numărul doi mondial a postat pe Twitter o imagine cu surpriza de care a avut parte în cursul zilei de luni.

Astfel, Halep a postat o fotografie în care apare alături de Darren Cahill: amândoi sunt zâmbitori și aflați unul de altul la distanța corespunzătoare perioadei pe care o traversăm.

"Acesta este cine cred eu? Șapte luni mai târziu...bine ai revenit, Darren Cahill", a fost mesajul Simonei Halep de pe Twitter.



"A venit ieri, dar a trebuit să stea în cameră, să se izoleze 24 de ore. A fost un sentiment plăcut să fiu din nou cu el pe teren", a completat Halep, de această dată la Digisport.

Is that who I think it is? \uD83E\uDD14



Seven months later... welcome back @darren_cahill \uD83D\uDE0A pic.twitter.com/sJIfX3A3WY