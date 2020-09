​VIDEO Patricia Țig, campioană la Istanbul / Românca a fructificat a opta minge de meci cu Eugenie Bouchard

WTA





Bouchard (fost număr 5 mondial și finalistă la Wimbledon în 2014) a câștigat primul set cu 6-2, după doar 37 de minute de joc. Patricia a revenit excelent în meci, s-a impus cu 6-1 în setul secund (a câștigat de trei ori la retur) și a ajuns în postura de a servi pentru câștigarea titlului la 5-3 în decisiv. Partida s-a prelungit după ce românca a ratat șapte mingi de meci (trei la serviciu, trei consecutive la retur și una în tiebreak), însă s-a impus în tiebreak, scor 7-4.

First Career \uD83C\uDFC6



On an EIGHTH championship point, Patricia Maria Tig overcomes Bouchard 2-6, 6-1, 7-6(4) to win her maiden WTA title at @TennisChampIst! pic.twitter.com/MKAVHQXMTN — wta (@WTA) September 13, 2020

\uD83D\uDD1D Mom....and daughter approved \uD83E\uDD7A



Patricia Maria Tig joins @serenawilliams and @vika7 as the third mother to win a singles title this season.#tennischampistanbul pic.twitter.com/4YDzcDK8d8 — wta (@WTA) September 13, 2020





Pentru Ţig aceasta a fost a treia finală WTA, după cele de la Baku (2015) şi Bucureşti (2019). Românca mai are în palmares un titlu WTA 125K, în 2019, la Karlsruhe.

Tig at it again with textbook drop shots \uD83D\uDE0D

#tennischampistanbul pic.twitter.com/Kglq6W89Yw — wta (@WTA) September 13, 2020

Citește și: VIDEO Patricia Țig, după finala turneului de la Istanbul: "A fost o luptă mare. Le mulțumesc soțului și fiicei mele"

Patricia a ajuns în ultimul act fără a pierde vreun set la Istanbul. Pe parcursul competiției, ea a mai trecut de Olga Danilovic (Serbia, 174 WTA), Misaki Doi (Japonia, 81 WTA), Rebecca Peterson (Suedia, 48 WTA) și Tereza Martincova (Cehia, 136 WTA).Titlul de la Istanbul îi aduce Patriciei Țig un premiu în valoare de 25.000 de dolari și 280 de puncte în clasamentul WTA (va urca până pe locul 58, cea mai bună clasare din carieră).Eugenie Bouchard rămâne cu un singur titlu WTA în palmares (Nurnberg, 2014). Ea a mai pierdut alte cinci finale: Osaka (2013), Wimbledon, Wuhan (2014), Kuala Lumpur și Hobart (2016). Bouchard va fi recompensată pentru parcursul de la Istanbul cu 14.000 de dolari şi 180 de puncte (va ocupa locul 163).Cele mai frumoase lovituri reușite de Patricia Țig în finală: