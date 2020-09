Victoria Azarenka, mândră după parcursul de la Flushing Meadows: "Am dat tot ce am putut"

Victoria Azarenka, in finala US Open

Despre cât de aproape a fost de retragere





"Am fost pregătită să mă opresc, cu siguranță. Nu mi-am atins racheta timp de cinci luni. Chiar nu plănuiam să vin să joc până când nu îmi rezolvam problemele personale. Așa că nu am luat niciodată o decizie finală pentru că aveam să fac acest lucru după aceea. Așa că am fost destul de aproape (n. r. de retragere). Dar ce m-a ținut în joc a fost dorința mea de a lupta pentru ceea ce vreau. Cam asta e tot", a admis Vika.





"Simt că m-am bucurat mai mult de felul în care sunt pe teren. Nu neapărat concentrată pe rezultat, cât concentrată pe progres, să fiu în moment, îmbrățișând momentele dificile, provocările dificile.





Când lucrurile nu merg așa cum îți dorești, este mai amuzant să îți dai seama cum poți rezolva problema decât să te gândești <Oh, la naiba, am probleme, ce o să fac?>. Asta pentru mine este mai amuzant pentru că, știi, caut mai degrabă soluții decât să găsesc ce fac greșit. Mentalitatea mea m-a ajutat să devin o persoană în jurul căreia este mai plăcut să te afli", a adăugat Azarenka.



Naomi Osaka (Japonia, 9 WTA şi favorită 4) a câştigat, sâmbătă, al treilea trofeu de Grand Slam din carieră, al doilea la US Open. Ea a învins-o, în finală, la Flushing Meadows, pe Victoria Azarenka (Belarus, 27 WTA) scor 1-6, 6-3, 6-3.



​"Cu siguranță au fost trei săptămâni excelente de tenis (n.r. a câștigat 11 meciuri consecutive). Nu am avut asemenea rezultate de mult timp, așa că sunt fericită. Astăzi, este o înfrângere. Nu schimbă mare lucru pentru mine. Desigur, mi-ar fi plăcut să câștig astăzi, dar asta este. Am dat tot ce am putut pe teren. Lucrurile nu au mers în favoarea mea. Dar sunt foarte mândra de ultimele trei săptămâni în care am fost aici. Am simțit că am progresat mult. Am jucat o mulțime de meciuri bune. Simt că m-am testat fizic și mental. A fost foarte distractiv pentru mine să joc, să fiu în finala US Open. Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate.Nu sunt neapărat dezamăgită. Este doar dureros. Este dureros să pierzi. Asta este tot, a fost aproape. Am fost aproape, dar ea a câștigat meciul. Totul i se datorează ei, felicitări lui Naomi, este o campioană. Am crezut că a treia oară este cu noroc, dar trebuie să mai încerc. Asta voi face",Victoria Azarenka rămâne cu două titluri de Grand Slam în palmares: Australian Open 2012 și 2013. Ea a mai disputat și alte două finale la US Open (2012, 2013), ambele pierdute împotriva Serenei Williams.