Naomi Osaka, despre revenirea din finala US Open: "M-am gândit să nu pierd 6-1, 6-0, să o fac să muncească puțin pentru banii ei"

"Cred că în primul set eram atât de emoționată încât nu îmi mișcam picioarele. Simteam că nu joc - nu ma așteptam să joc 100%, dar ar fi fost drăguț dacă aș fi putut da cel puțin 70%. Am simțit că petrec prea mult timp în capul meu. Apoi, desigur că am fost condusă devreme, lucru care nu m-a ajutat deloc.





M-am gândit să fiu pozitivă, să nu pierd 6-1, 6-0, să o fac să muncească puțin pentru banii ei. Doar am mers mai departe cu ideea asta. Aș spune că un game important a fost cu siguranță cel în care am făcut break în setul al treilea. Mă bucur că am reușit să o fac devreme pentru că simțeam că dacă aș fi făcut-o mai târziu, ar fi fost mult mai dificil pentru mine", a declarat Osaka, într-o videoconferință de presă.

Two titles. Three years.



Naomi Osaka is the #USOpen champion again! \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/8W8MogVpWd — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020