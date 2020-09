VIDEO ​Naomi Osaka a câștigat US Open pentru a doua oară (1-6, 6-3, 6-3 vs Victoria Azarenka)

Naomi Osaka mai are în palmares US Open 2018 și Australian Open 2019. Japoneza este prima jucătoare după Jennifer Capriati (2001-2002) care câștigă primele sale trei finale de Grand Slam. Ea s-a mai impus la Indian Wells 2018, Beijing și Osaka (ambele în 2019).

Victoria Azarenka rămâne cu două titluri de Grand Slam câștigate: Australian Open 2012 și 2013. Ea a mai disputat și alte două finale la US Open (2012, 2013), ambele pierdute împotriva Serenei Williams.

Ultima jucătoare care a reușit să câștige US Open după ce a pierdut primul set a fost Arantxa Sanchez-Vicario în 1994.

Osaka a obţinut un premiu de 3.000.000 de dolari şi 2.000 de puncte (va urca până pe locul al treilea în clasamentul WTA), iar Azarenka 1.500.000 de dolari şi 1.300 de puncte (va ocupa poziția a 14-a).



"I always see everyone collapse after match point, but I always think 'you may injure yourself,' so I wanted to do it safely."



Statistica partidei dintre Naomi Osaka și Victoria Azarenka:





Ași: 6-3

Duble greșeli: 2-2

Puncte jucate cu primul serviciu: 51/78 (65%) - 68/91 (75%)

Puncte câștigate cu primul serviciu: 31/51 (61%) - 40/68 (59%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 13/27 (48%) - 9/23 (39%)

Puncte de break câștigate: 5/12 (42%) - 5/10 (50%)

Puncte câștigate la fileu: 6/12 (50%) - 11/16 (69%)

Erori neforțate: 26 - 22

Lovituri câștigătoare: 34 - 30

Total puncte câștigate: 86 - 83

Începutul partidei a fost dominat de Azarenka: jucătoarea în vârstă de 31 de ani a condus cu 6-1, 2-0 și părea să aibă meciul în mână (a servit excelent, a returnat la fel de bine și a avut mult mai puține erori neforțate decât Osaka). Naomi și-a ridicat însă incredibil nivelul jocului, a prins din ce în ce mai des liniile și a împins partida în decisiv.Japoneza a fost prima care a câștigat la retur și a revenit de la 0-40 pentru a-și confirma avantajul (4-1). Vika a avut o tresărire de orgoliu, a recuperat break-ul după ce a mai salvat câteva oportunități ale adversarei, însă nu a putut egala (Osaka a mai făcut un break la 4-3) și partida de pe arena Arthur Ashe s-a terminat după un set care a durat 45 de minute.Turul I: 6-2, 5-7, 6-2 vs Misaki Doi (Japonia, 81 WTA)Turul II: 6-1, 6-2 vs Camila Giorgi (Italia, 74 WTA)Turul III: 6-3, (4)6-7, 6-2 vs Marta Kostyuk (Ucraina, 137 WTA)Optimi: 6-3, 6-4 vs Anett Kontaveit (Estonia, 21 WTA)Sferturi: 6-3, 6-4 vs Shelby Rogers (SUA, 93 WTA)Semifinale: 7-6(1), 3-6, 6-3 vs Jennifer Brady (SUA, 41 WTA)Finala: 1-6, 6-3, 6-3 vs Victoria Azarenka (Belarus, 27 WTA).