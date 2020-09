VIDEO WTA Istanbul: Patricia Țig s-a calificat în finală / Duel cu Eugenie Bouchard

Ţig (26 ani, 88 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 49 de minute, în care a comis 5 duble greşeli în meciul cu Martincova (25 ani, 136 WTA), venită din calificări.

Românca a ajuns în ultimul act fără a pierde vreun set la Istanbul.

Patricia Ţig şi-a asigurat un cec de 14.000 de dolari şi 180 de puncte WTA, urmând să joace în finală cu jucătoarea canadiană Eugenie Bouchard (26 ani, 272 WTA), venită din calificări, care a dispus cu 6-3, 6-2 de Paula Badosa Gibert (Spania).

Pentru Ţig va fi a treia finală WTA, după cele de la Baku (2015) şi Bucureşti (2019). Românca are în palmares un titul WTA 125K, în 2019, la Karlsruhe.

