VIDEO ​WTA Istanbul: Patricia Țig s-a calificat în semifinale / Victorie categorică în fața unei jucătoare din Top 50 WTA

Ţig a trecut în sferturi de suedeza Rebecca Peterson (48 WTA, a doua favorită). Românca s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1, după o oră și 26 de minute de joc.

Pentru un loc în finală, Țig se va duela cu Tereza Martincova (Cehia, 136 WTA), care a învins-o pe Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 106 WTA), scor 6-2, 6-3.

Prin calificarea în semifinale, Ţig şi-a asigurat un premiu de 8.401 dolari şi 110 puncte în clasament (va urca cel puțin până pe locul 69 WTA).

