Ce spune Serena Willliams după eliminarea de la US Open - Lămuriri despre o participare la Roland Garros

Foto: us open / twitter

Visul Serenei Williams de a cuceri cel de-al 24 titlu de Grand Slam s-a oprit în semifinalele de la US Open, acolo unde Victoria Azarenka s-a dovedit a fi mai bună (1-6, 6-3, 6-3). La finalul partidei de pe Arthur Ashe, Serena a adus lămuriri în legătură cu o eventuală participare la Roland Garros.







Va merge la Paris





"Voi merge la Paris pentru Roland Garros, în mod sigur", a spus Serena la scurt timp după înfrângerea cu Azarenka.





"L-am forţat. A fost intens (n.r. vorbește despre unele probleme la tendonul lui Ahile pe care le-a avut în setul decisiv). Am început meciul puternic, iar apoi adversara mea a luptat încontinuu. A schimbat şi a început să joace din ce în ce mai bine. A jucat foarte bine.



A fost un meci foarte intens, nu pot să dau vina pe problemele fizice, pur și simplu am comis prea multe erori. Nu mi-am câștigat multe dintre mingile jucate cu al doilea serviciu. Nu pot spune că am servit neapărat rău, dar nu am reușit să domin așa cum ar fi trebuit punctele", a completat Serena.







În clasamentul all-time al titlurilor de Gran Slam, Serena Williams se menține pe locul doi (cu 23 de titluri), în timp ce Margaret Court rămâne în topul ierarhiei (24 de coroane de GS).







Victoria Azarenka și Naomi Osaka.

În finala de la US Open se vor duela, sâmbătă, de la ora 23:00,





Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Victoria Azarenka și Serena Williams: