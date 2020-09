VIDEO Improvizația Serenei Williams - Cum a putut să lovească mingea contra Tsvetlanei Pironkova

View this post on Instagram

#Serena siempre tiene un as bajo la manga: en su duelo de cuartos ante #Pironkova, la seis veces campeona del #USOpen devolvió DOS saques ¡con la mano izquierda! No te podés perder el punto que ganó en el link de nuestra bio. \uD83D\uDCA5 ‎ #USOPENxESPN