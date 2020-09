Serena Williams și marile temeri în legătură cu o eventuală participare la Roland Garros

​Jucătoarea americană de tenis Serena Williams a regretat luni că va fi obligată să rămână într-un hotel rezervat de organizatori în timpul turneului de la Roland Garros şi nu şi-a ascuns nici îngrijorarea cu privire la decizia de a permite publicului să asiste, chiar şi în număr redus, la Openul Franţei, informează AFP.

"Speram să rămân în apartamentul meu din Paris", a declarat campioana americană în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o luni, după calificarea în sferturile US Open. "Cred că francezii fac tot ce pot mai bine. Este dificil, însă. Toţi organizatorii, toate ţările fac tot posibilul în timpul acestei pandemii, aşa că nu pot să arăt cu degetul şi să le spun cum să o facă", a adăugat ea, citată de Agerpres Cu toate acestea, Serena Wililams, care va împlini 39 de ani pe 26 septembrie şi care este predispusă la embolii pulmonare, a manifestat o oarecare îngrijorare cu privire la anunţata prezenţă a publicului, într-un număr maxim de 11.500 de persoane pe zi."Am foarte multe rezerve, pentru că am probleme grave de sănătate, care mă fac să încerc să stau departe de locurile publice. Am ajuns la spital de mai multe ori în condiţii grave", a subliniat americanca, referindu-se la decizia luată de oficialii francezi de a-i plasa pe toţi jucători în două hoteluri, în condiţiile în care la US Open a fost autorizată, la fel ca şi alţi jucători, să închirieze o casă în New York, în cadrul "bulei sanitare" în care are loc turneul american de Grand Slam."Este interesat, nu avem voie să avem cazare privată, dar vor exista suporteri", a comentat jucătoarea din Statele Unite, indicând totodată că va discuta cu organizatorii francezi pentru a se informa în legătură cu condiţiile impuse înainte de a lua o decizie finală în privinţa participării la Roland Garros."Voi lua cea mai bună decizie pentru sănătatea mea. Va trebui să vorbesc cu organizatorii pentru a afla cum vor funcţiona lucrurile în privinţa publicului şi cum vom fi protejaţi. Dar cred că va fi bine", a conchis Serena Wiliams.Federaţia franceză de tenis a anunţat luni că a fixat la 11.500 numărul maxim de spectatori care vor fi autorizaţi să asiste zilnic la meciurile de la Roland Garros, în loc de 20.000 aşa cum îşi propunea. De asemenea, toţi jucătorii vor fi cazaţi în două hoteluri alese de către organizatori.