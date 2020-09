VIDEO Trei mame în sferturile de la US Open - Bulgăroaica Tsvetana Pironkova, magia revenirii și dorul care o macină zi de zi

Surprinzătoarea Tsvetana Pironkova continuă cursa fantastică de la US Open: după o pauză de aproape trei ani și după ce a devenit și mamă, bulgăroaica s-a calificat în sferturile de la New York. Sportiva a povestit cum e să fii din nou în acțiune și care este dorul care o macină în fiecare zi la Flushing Meadows. În această fază a competiției, ea va da peste o altă mămică: Serena Williams.



A devenit mamă, a <părăsit> tenisul preț de trei ani, iar acum la revenire uimește prin jocul prestat.



Tsvetana Pironkova este una dintre marile surprize de la US Open, sportiva de 32 de ani reușind cea mai importantă performanță de la Flushing Meadows - calificarea în sferturi.



"Odată ce devii mamă nu îți pierzi prin magie abilitatea de a juca tenis. Ca să fiu sinceră, nici nu știam dacă mă voi mai întoarce vreodată pe teren.



A început însă să îmi lipsească circuitul, competiția. Nu am vrut să ratez ocazia de a mă folosi de clasamentul protejat, așa că am decis să revin. Este foarte frumos să văd atâtea mame în circuit în fiecare an" - Tsvetana Pironkova.



Nu și-a văzut fiul de două săptămâni



"Nu l-am văzut de două săptămâni (n.r. pe fiul său). Este foarte greu cu fiecare zi care trece, dorul mă macină. Știu însă că mă urmărește și că este mândru de mine. În concluzie, a meritat tot sacrificiul" - Tsvetana Pironkova.



De cine a trecut bulgăroaica până la calificarea în sferturi:

Turul I: 6-2, 6-3 cu Samsonova

Turul II: 7-5, 6-3 cu Muguruza

Turul III: 6-4, 6-1 cu Vekic

Optimi: 6-4, 6-7(5), 6-3 cu Cornet

De știu: În sferturile de la US Open vor juca în total trei mame: Tsvetana Pironkova, Serena Williams și Victoria Azarenka.



Rezultate - optimi de finală:

Jennifer Brady (SUA/28) - Angelique Kerber (Germania/17) 6-1, 6-4

Iulia Putintseva (Kazahstan/23) - Petra Martic (Croaţia/8) 6-3, 2-6, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/N.4) - Anett Kontaveit (Estonia/14) 6-3, 6-4

Shelby Rogers (SUA) - Petra Kvitova (Cehia/6) 7-6(5), 3-6, 7-6(6)

Tsvetana Pironkova (Bulgaria) - Alize Cornet (Franţa) 6-4, 6-7(5), 6-3

Serena Williams (SUA/3) - Maria Sakkari (Grecia/15) 6-3, 6-7(6), 6-3

Victoria Azarenka (Belarus) - Karolina Muchova (Cehia/20) 5-7, 6-1, 6-4

Elise Mertens (Belgia/16) - Sofia Kenin (SUA/2) 6-3, 6-3

Programul sferturilor de finală:

Jennifer Brady (SUA/28) - Iulia Putintseva (Kazahstan/23)

Naomi Osaka (Japonia/4) - Shelby Rogers (SUA)

Tsvetana Pironkova (Bulgaria) - Serena Williams (SUA/3)

Victoria Azarenka (Belarus) - Elise Mertens (Belgia/16).



