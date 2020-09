Ilie Năstase sare în apărarea lui Novak Djokovic: "El e un băiat foarte liniștit"

​Cunoscut drept unul dintre "băieții răi" ai circuitului în perioada sa de activitate, Ilie Năstase a comentat incidentul în care a fost implicat Novak Djokovic. Fostul lider al ierarhiei ATP este de părere că sârbul nu ar fi trebuit descalificat de la US Open, iar în sprijinul afirmațiilor sale o aduce pe Serena Williams - a fost iertată de mai multe ori pentru diverse acte de indisciplină.







Ce spune Nasty despre descalificarea lui Nole







"Eu știu că el e un băiat foarte liniștit, am fost surprins de toată treaba asta și nu cred că a lovit-o pe doamna arbitru cu intenție. El n-are antecedente, nu e violent. Dacă mai dă de o mie de ori, n-o mai lovește pe doamna. Din câte am înțeles, el era cu spatele când a lovit mingea.







Noi, cel care-l cunoaștem, știm că a fost un gest făcut din greșeală. N-a vrut să dea în arbitru, probabil că era frustrat, dar de ce ar lovi pe cineva?





E puțin politic (n.r. episodul de a-l descalifica pe Djokovic). S-a mai întâmplat ca Serena Williams să-și iasă din pepeni și n-a fost amendată cât trebuia. La Djokovic, au folosit regulamentul din plin.