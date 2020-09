Reacția virală a lui Nick Kyrgios după descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open

În stilu-i bine cunoscut, australianul și-a dat cu părerea despre incidentul în care a fost implicat liderul mondial.



"Puneţi-mă pe mine în locul <Jokerului>. <Lovirea accidentală a unui copil de mingi (n.r. - arbitru de linie) în gât>. Eu câţi ani aş fi fost suspendat?", a scris Kyrgios, care nu participă la US Open, pe reţelele de socializare.

De asemenea, el a organizat un sondaj, cu trei variante de răspuns:

1) cinci ani

2) zece ani

3) douăzeci de ani.

Dintre cei care îl urmăresc pe rețelele sociale, cei mai mulți au ales ultima variantă - 20 de ani.



"Rugăciuni pentru toţi jucătorii care au contractat Covid-19. Nu mai spuneţi că tot ceea ce am făcut eu a fost <iresponsabil> sau <stupid>. Asta-i crema", a declarat Kyrgios, la acel moment, pe reţelele de socializare.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?