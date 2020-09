Prima reacție a lui Novak Djokovic după ce a fost descalificat de la US Open - Ce a spus liderul mondial

​Știrea finalului de săptămână din sportul mondial a venit de la US Open, acolo unde Novak Djokovic a fost descalificat în faza optimilor după ce a lovit cu mingea o arbitră de linie. Supărat după incident, sârbul nu a participat la vreo conferință de presă, dar a scris câteva rânduri pe contul personal de Facebook.



Ce spune Nole



"Întreaga situaţie m-a lăsat cu adevărat golit şi trist. M-am interesat de starea arbitrului de linie şi organizatorii turneului mi-au spus că, mulţumesc lui Dumnezeu, se simte bine.

Îmi pare foarte rău că i-am provocat un astfel de stres. Atât de neintenţionat. Atât de greşit. Nu îi dezvălui numele pentru a-i respecta intimitatea.



În ceea ce priveşte descalificarea, trebuie să mă întorc înăuntrul meu şi să lucrez la dezamăgirea mea şi să transform toate acestea într-o lecţie pentru dezvoltarea şi evoluţia mea ca jucător şi fiinţă umană.



Le scuze la organizatorilor US Open şi tuturor celor asociaţi pentru comportamentul meu. Sunt foarte recunoscător echipei şi familiei mele pentru că sunt sprijinul meu puternic şi fanilor mei pentru că sunt mereu acolo cu mine. Mulţumesc şi îmi pare atât de rău" - Novak Djokovic.

Momentul în care Novak Djokovic o lovește pe arbitra de linie:



Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg