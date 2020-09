Încă un scandal la US Open: Kristina Mladenovic, din nou în centrul atenției - Decizia extremă luată de organizatori

A fost eliminată după ce a condus la un moment dat cu 6-1, 5-1 și a avut și patru mingi de meci, iar apoi a criticat aspru condițiile de joc de la US Open. Kristina Mladenovic are parte de încă un eveniment nefericit la Flushing Meadows, aventura ei la New York fiind un adevărat coșmar.



La doar câteva zile distanță, franțuzoaica a avut parte de o altă "surpriză" din partea organizatorilor: perechea Mladenovic / Babos (principalele favorite ale competiției) a fost exclusă din întrecere.



Perechea Kristina Mladenovic / Timea Babos (Franța / Ungaria) ar fi trebuit să joce duminică în optimile de la US Open, însă organizatorii au emis un comunicat de presă prin care au anunțat că meciul nu va mai avea loc.



Dublul format din Gabriela Dabrowski / Alison Riske a mers mai departe fără să joace.



Conform jurnalistului Christopher Clarey, de la The New York Times, Mladenovic va fi obligată să se izoleze timp de 14 zile într-o cameră de hotel.



"Dacă aș fi știut că un meci de 40 de minute de cărți, cu mască, împotriva unui jucător testat pozitiv (Benoit Paire), și în cele din urmă negativ, ar avea aceste consecințe, nu aș fi pus piciorul la US Open", a spus Kiki.





Now this US Open really is a nightmare for Kristina Mladenovic. Seeded 1st in the women's doubles with Babos, they are withdrawn from US Open because of Nassau County quarantine rules. Presumably same would have happened to Mannarino in next round if he would have beaten Zverev pic.twitter.com/kwOSYQZJXe