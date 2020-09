VIDEO Serena Williams revine de la 0-1 la seturi contra lui Sloane Stephens și se califică în optimi

​Serena Williams a pierdut fără mari speranțe primul set al confruntării cu Sloane Stephens (favorită numărul 26), dar a avut puterea să revină și să se califice în optimile de la US Open.







După un 2-6 venit după 39 de minute, Serena a făcut ajustări în jocul său: nu a mai greșit la fel de mult, a variat cu slice-uri și uneori cu mingi mai înalte, a scos-o treptat din ritm pe adversară.







Agresivitatea i-a adus puncte în momentele importante, iar următoarele două seturi i-au revenit "în oglindă", scor 6-2.







Meciul de pe Arthur Ashe a durat o oră și 46 de minute.







Pentru un loc în sferturi, Serena se va duela cu Maria Sakkari, cap de serie numărul 15. De altfel, grecoaica este cea care a eliminat-o pe Williams de la Cincinnati, turneu care a avut loc tot la Flushing Meadows înainte de startul US Open-ului.







Rezultatele zilei la feminin:





Alize Cornet (Franţa) - Madison Keys (SUA/7) 7-6(4), 3-2 (abandon)

Tsvetana Pironkova (Bulgaria) - Donna Vekic (Croaţia/18) 6-4, 6-1

Maria Sakkari (Grecia/15) - Amanda Anisimova (SUA/22) 6-3, 6-1

Serena Williams (SUA/3) - Sloane Stephens (SUA/26) 2-6, 6-2, 6-2

Victoria Azarenka (Belarus) - Iga Swiatek (Polonia) 6-4, 6-2

Karolina Muchova (Cehia/20) - Sorana Cîrstea (România) 6-3, 2-6, 7-6(7)

Elise Mertens (Belgia/16) - Caty McNally (SUA) 7-5, 6-1

Sofia Kenin (SUA/2) - Ons Jabeur (Tunisia/27) 7-6 (7/4), 6-3.







Program optimi:





J. Brady (28) vs A. Kerber (17)

Y. Putintseva (23) vs P. Martic (8)

N. Osaka (4) vs A. Kontaveit (14)

S. Rogers vs P. Kvitova (6)

A. Cornet vs T. Pironkova

M. Sakkari (15) vs S. Williams (3)

V. Azarenka vs K. Muchova (20)

E. Mertens (16) vs S. Kenin (2).







Rezumatul partidei dintre Serena Williams și Sloane Stephens: