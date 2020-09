Sorana Cîrstea, fericită că joacă din nou după pauza impusă de pandemie

''Am jucat bine de la ediţia de anul trecut a US Open. Au fost nişte ani foarte frustranţi pentru mine, deoarece mă pregătesc bine, fac lucrurile care trebuie, sunt în formă, sunt bine din punct de vedere mental. Însă, cumva, nu am rezultatele la care sper. E frustrant, pentru că munceşti din greu, iar rezultatele nu vin. E foarte greu să îţi găseşti motivaţia. Iar în această pauza lungă m-am antrenat tot timpul'', a declarat Cîrstea pentru WTA Insider.





''Cu două săptămâni înainte de US Open am avut o cădere. Eram foarte obosită şi am spus că am nevoie de câteva zile libere. Am simţit că muncesc bine. Am simţit că va veni şi momentul meu, trebuie doar să am răbdare. Aceasta e credinţa mea, simt că jocul meu e bun, simt că atunci când joc bine pot învinge pe oricine. Iar această încredere mă ţine în priză, mă ţine pe teren. Chiar dacă pierd un meci, încrederea că oricând se poate schimba ceva, mai ales pentru că jocul este bun'', a mai spus românca.





Sorana Cîrstea a relatat cum a făcut faţă perioadei de pauză din timpul pandemiei de coronavirus: ''La începutul pandemiei am stat câteva zile, dar apoi am început să mă pregătesc, crezând că tenisul se va relua pe 15 mai, pe 15 iunie sau pe 15 iulie. Aşa că am continuat să mă pregătesc pentru reluarea circuitului, iar la începutul lui august eram complet distrusă, obosită, consumată mental. Mi-am spus că am nevoie de cel puţin cinci zile libere. Toată lumea din echipa mea s-a panicat. Spuneau că 'Doamne, dar mergem la US Open, nu acum'. Iar eu am zis 'dacă nu voi avea câteva zile libere, nu va ieşi nimic'.

Nu a fost uşor, mai ales pentru noi, care ne antrenăm mereu cu un obiectiv în minte. Mă pregătesc pentru US Open, pentru Roland Garros, pentru Roma. Neştiind pentru ce te antrenezi, e foarte rar în sport. Cred că mulţi dintre noi s-au luptat cu acest lucru, neştiind când vor reveni în acţiune şi pe ce suprafaţă. M-am antrenat tot timpul pe hard şi dintr-o dată am plecat la Palermo (zgură) să joc şi nu aveam nicio idee ce se întâmplă''.





''Cred că am o echipă bună lângă mine, o familie care mă ţine cu picioarele pe pământ. Au acceptat totul şi reacţiile pe care le-am avut. Le sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Bineînţeles, am un psiholog care mă ajută din acest punct de vedere şi mă face să simt plăcerea de a juca'', a subliniat jucătoarea de 30 de ani, aflată pe locul 77 în lume.





''Din cauza pandemiei, cred că toată lumea se bucură de revenirea în circuit, se bucură de antrenamente, de meciuri. Asta am făcut toată viaţa şi iei totul de-a gata. Iar când nu mai ai acest lucru, zici, vreau să joc, vreau competiţie. Dar în viaţa de zi cu zi nu există competiţie. Îmi lipsesc fluturaşii, îmi lipsesc acele emoţii. Sunt bucuroasă că joc din nou'', a concluzionat Cîrstea.





Johanna Konta a declarat, la rândul său, că a fost mai bună în primul set, dar per total Cîrstea a fost superioară.





''Cred că nivelul meu a fost mai ridicat decât al ei în primul set. Ne-am luptat de la egal la egal, cred. Am făcut tot ce am putut, am luptat din greu. Am încercat să găsesc o cale să o scot din ritmul bun de joc pe care îl avea. Per total ea a fost jucătoarea mai bună în cele din urmă'', a spus Konta, citată de Reuters.





Cîrstea, care a ajuns în turul al treilea la US Open pentru a treia oară în carieră, va juca pentru un loc în optimi cu Karolina Muchova (Cehia), cap de serie numărul 20.