VIDEO ​Kiki Mladenovic și coșmarul american / Cum a pierdut partida după ce a condus cu 6-1, 5-1 și a ratat patru mingi de meci

US Open

Kristina Mladenovic (44 WTA și cap de serie nr. 30) a fost atât de aproape de o calificare ușoară în turul trei la US Open, însă meciul cu Varvara Gracheva s-a transformat într-un adevărat cosmar pentru franțuzoaică, Kiki pierzând în cele din urmă după ce a condus cu 6-1, 5-1 și a ratat patru mingi de meci la scorul de 5-3 în setul secund.





Aflată la prima sa participare la un turneu de Grand Slam, Gracheva (20 ani, 102 WTA) părea să aibă deja bagajele făcute când <revenirea sa> (a părut mai degrabă o prăbușire totală a adversarei) a început. După ce a câștigat 11 din primele 13 game-uri ale partidei, Kiki a reușit să piardă 12 din ultimele 13. Scorul final a fost 1-6, 7-6(2), 6-0 pentru sportiva din Rusia, după două ore și 15 minute de joc.

"Sunt complet devastată. Am jucat bine, dar nu am știut cum să închid meciul. Ea a câștigat punct după punct, iar eu m-am prăbușit, nu am cuvinte, sunt la capătul liniei.Niciodată nu am fost într-o asemenea stare, e un coșmar ce am trăit la New York. Vreau doar să îmi recapăt libertatea. Aici, trebuie să te lupți pentru ea. Țin neapărat să spun ce se întâmplă aici, e absolut dezgustător ce se petrece. Nu vreau să sune ca o scuză, nu e vina USTA pentru că nu am convertit 4 mingi de meci, dar vreau să știți prin ce trecem",Mladenovic face parte dintr-un grup de jucători care s-au confruntat cu restricții mai dure și mai multe teste pentru coronavirus după ce au intrat în contact cu"Nu e acceptabil cum suntem tratați. Și pentru a face un pas în dreapta trebuie să ceri permisiunea. Nu avem libertate de mișcare, nu avem identitate, nu mai avem nimic. Am senzația că suntem toți prizonieri, criminali. Pentru cel mai banal lucru, trebuie să ceri voie. Suntem testați zi de zi, cred că am 30 de teste până acum. Trăim un adevărat coșmar. Suntem fără putere și nu avem ce face decât să suferim",Kristina a intrat în atenția organizatorilor după ce a fost văzută jucând cărți în lobby-ul hotelului principal cu Benoit Paire și alți jucători. Franțuzoaica a declarat că întâlnirea a durat mai puțin de o oră și că a purtat mască."Dacă aș fi știut că un meci de 40 de minute de cărți, cu mască, împotriva unui jucător testat pozitiv, și în cele din urmă negativ, ar avea aceste consecințe, nu aș fi pus piciorul la US Open",Printre jucătorii care au fost nevoiți să semneze o nouă înțelegere cu USTA pentru a rămâne în competiție, după ce s-au întâlnit cu Benoit Paire, se mai numără francezii Adrian Mannarino, Gregoire Barrere, Richar Gasquet și Edouard Roger-Vasselin, dar și belgiencele Kirsten Flipkens și Ysaline Bonaventure.