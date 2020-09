​​US Open: Petra Kvitova s-a calificat în turul al treilea / Vondrousova și Mladenovic, eliminate

Petra Kvitova (12 WTA și cap de serie nr. 6) s-a calificat, miercuri, în turul trei de la US Open după ce a învins-o, scor 7-6(3), 6-2, pe Kateryna Kozlova (Ucraina, 99 WTA). Mai departe merg și Petra Martic (favorită 8), Anett Kontaveit (14), Angelique Kerber (17), Magda Linette (24) și Jennifer Brady (28), în timp ce Marketa Vondrousova (12) și Kristina Mladenovic (30) au părăsit competiția.





Jucătoarea din Cehia a avut nevoie de o oră și 41 de minute pentru a obține victoria.





În turul următor, Kvitova ( care a trecut în primul tur de Irina Begu ) o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Kirsten Flipkens (Belgia / 72 WTA) și Jessica Pegula (SUA / 63 WTA).



Alte rezultate înregistrate în turul doi:

Angelique Kerber (Germania / 17) vs Anna-Lena Friedsam (Germania) 6-3, 7-6(6)Petra Martic (Croația / 8) vs Katerina Bondarenko (Ucraina) 6-3, 6-4Anett Kontaveit (Estonia / 14) vs Kaja Juvan (Slovenia) 6-4, 6-1Magda Linette (Polonia / 24) vs Danka Kovinic (Muntenegru) 6-1, (2)6-7, 7-6(4)Varvara Gracheva (Rusia) vs Kristina Mladenovic (Franța / 30) 1-6, 7-6(2), 6-0Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Marketa Vondrousova (Cehia / 12) 6-1, 6-2Yulia Puntintseva (Kazakhstan / 23) vs Vera Lapko (Belarus) 6-3, 6-3Jennifer Brady (SUA / 28) vs Catherine Cartan Bellis (SUA) 6-1, 6-2