VIDEO Carla Suarez Navarro a fost diagnosticată cu cancer / Mesajul Simonei Halep

Sportiva de pe locul 71 WTA plănuia să se retragă după acest sezon şi cel mai probabil nu va mai juca tenis la nivel profesionist. Ea nu a mai evoluat de la turneul de la Doha, din februarie. Circuitul a fost întrerupt în martie şi reluat în august, din cauza pandemiei de coronavirus. Ea s-a retras de la turneele de la Roma şi Roland Garros.

"Singurul obiectiv pe care îl am în acest moment este să urmez sfatul medicilor zilnic, lăsând orice altceva pe planul doi", a adăugat Suarez Navarro.

În cariera ei, Carla Suarez Navarro a câştigat la simplu două turnee, la Doha - 2016 şi Oeiras - 2014, şi a mai disputat nouă finale, cele mai importante la Miami şi Roma, în 2015. Cea mai bună clasare a jucătoarei spaniole a fost locul 6 WTA, în 2016.

La Grand Slam-uri, ea a jucat în sferturi de mai multe ori, la Australian Open, Roland Garros şi US Open, iar la Wimbledon a atins faza optimilor de finală, potrivit News.ro.

