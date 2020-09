Exclus de la US Open din cauza unui test pozitiv la Covid-19, un jucător de top critică măsurile sanitare cu care s-au lăudat organizatorii

​Jucătorul francez de tenis Benoit Paire, exclus de la US Open din cauza unui test pozitiv la Covid-19, a denunţat mediul sanitar care nu este atât de sigur precum au anunţat organizatorii turneului de Grand Slam ce se desfăşoară în "bula" securizată de la arenele Flushing Meadows din New York, denumindu-l "o bulă falsă", relatează AFP.

"Sunt bine pentru moment şi nu am simptome... Ezit să povestesc ce s-a întâmplat în realitate în această bulă falsă", a postat francezul pe contul său de Instagram.Conform cotidianului L'Equipe, testul pozitiv al lui Benoit Paire, nr. 22 mondial şi cap de serie nr. 17 la US Open, care urma să debuteze marţi împotriva polonezului Kamil Majchrzak (108 ATP), a provocat punerea sub supraveghere a altor patru jucători francezi, izolaţi în camerele lor de hotel până la noi ordine: Richard Gasquet, Gregoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin şi Adrian Mannarino.La fel ca toţi jucătorii care participă la US Open, Paire a fost supus la mai multe teste de la sosirea sa în SUA, pe 18 august, toate dovedindu-se negative până la ultimul.Adrian Mannarino a jucat luni şi l-a învins în primul tur pe italianul Lorenzo Sonego, cu 6-1, 6-4, 2-6, 6-3, susține Agerpres