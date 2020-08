Clasamentul WTA: Simona Halep se menține pe 2; Salt important pentru un fost lider mondial

​Simona Halep se menține pe locul 2 în clasamentul WTA, în timp ce România are 11 jucătoare în TOP 200 mondial. Câștigătoare a turneului de la Cincinnati, Victoria Azarenka a înregistrat un salt important: de pe 59 până pe 27.







Jucătoare din România în clasamentul WTA de simplu:



2 Simona Halep 6356 puncte

73 Irina Begu 872 (-3 locuri)

77 Sorana Cîrstea 839

88 Patricia Ţig 759 (- două locuri)

89 Ana Bogdan 755 (-două locuri)

122 Mihaela Buzărnescu 558 puncte

138 Monica Niculescu 470

161 Irina Bara 397

164 Jaqueline Cristian 388

169 Elena Gabriela Ruse 377 etc

200 Laura Ioana Paar 312 (-două locuri) etc.



Cum arată Top 10 WTA:



1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.717 puncte

2. Simona Halep (România) – 6.356

3. Karolina Pliskova (Cehia) – 5.205

4. Sofia Kenin (SUA) - 4.590

5. Elina Svitolina (Ucraina) – 4.580

6. Bianca Andreescu (Canada) - 4.555

7. Kiki Bertens (Olanda) - 4.335

8. Serena Williams (SUA) – 4.080

9. Naomi Osaka (Japonia) – 4.020

10. Belinda Bencic (Elveţia) - 4.010



Următorul clasament va fi dat publicitării la finalul US Open, adică peste două săptămâni.