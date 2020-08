Moment unic în tenis: Naomi Osaka a refuzat să intre pe teren la Cincinnati - Ce a determinat-o să ia această decizie

Meciul dintre Naomi Osaka și Elise Mertens (din semifinalele de la Cincinnati) nu a mai avut loc după ce sportiva care reprezintă Japonia a refuzat să intre pe teren. Fost lider mondial, Osaka și-a motivat decizia printr-o postare pe Twitter. De asemenea, meciurile care ar fi trebuit să aibă loc în play-off-ul din NBA au fost amânate.





Jacob Blake, un afro-american în vârstă de 29 de ani, de către poliție. Acesta a fost rănit grav duminică, 23 august, în Wisconsin, fiind împușcat de mai multe ori în spate. Osaka a refuzat să joace ca modalitate de proteste față de împușcarea lui, un afro-american în vârstă de 29 de ani, de către poliție. Acesta a fost rănit grav duminică, 23 august, în Wisconsin, fiind împușcat de mai multe ori în spate.





Nipona a dorit astfel să tragă un semnal de alarmă în legătură cu rasismul existent în lume.







Ce a spus Naomi





"Înainte de a fi sportivă, sunt o femeie de culoare. Și ca femeie de culoare simt că sunt lucruri mult mai importante în acest moment care necesită o atenție imediată, decât să joc eu tenis.







Nu mă aștept să se schimbe nimic drastic pentru că nu intru eu pe teren. Însă dacă pot ajuta la începerea unei discuții într-un sport majoritar alb, consider că este un pas în direcția bună" - Naomi Osaka pe Twitter.



Turneul de la Cincinnati a amânat meciurile de joi pentru vineri







După decizia de retragere a lui Naomi Osaka, organizatorii de la Cincinnati au anunțat că meciurile care ar fi trebuit să aibă loc joi vor fi reprogramate pentru vineri. Intenția este una clară: să fie luată o pauză în semn de protest faţă de acţiunea poliţiei din Wisconsin, care în weekend-ul trecut l-a împuşcat pe afro-americanul Jacob Blake de mai multe ori în spate, informează AFP.



"În calitate de sport, tenisul ia în mod colectiv atitudine faţă de inechitatea rasială şi injustiţia socială care, o dată în plus, s-au aflat în prim plan în Statele Unite. Federaţia americană de tenis USTA, circuitele ATP şi WTA au decis să recunoască acest moment, întrerupând jocul joi 27 august. El se va relua vineri 28 august", se arată într-un comunicat.





Nu s-a mai jucat nici în NBA





Echipa Milwaukee Bucks a refuzat să joace meciul pe care ar fi trebuit să îl dispute contra celor de la Orlando Magic (Bucks conduce cu 3-1 și mai are nevoie de o singură victorie pentru a ajunge în semifinalele Conferinței de Est).







Decizia celor de la Bucks a fost copiată și de celelalte echipe care ar fi trebuit să joace în ziua de miercuri în play-off-ul din NBA.







Astfel, partidele Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers și Utah Jazz vs Denver Nuggets au fost amânate.