Novak Djokovic, despre prezența sa în SUA: "Sunt aici fiindcă este foarte important ca sportul nostru să continue"

După multe ezitări, Djokovic a decis, acum mai puţin de o săptămână, să treacă Atlanticul pentru a-şi apăra şansele la Masters 1000 de la Cincinnati, turneu ce a fost mutat la New York şi va începe sâmbătă, fiind urmat imediat de US Open (31 august-13 septembrie), potrivit Agerpres





"Am fost la un pas să nu vin", a recunoscut sârbul. El s-a hotărât să facă acest lucru datorită rezultatelor examenelor medicale pe care le-a efectuat, dar şi a faptului că jucătorii au primit asigurarea că nu vor fi nevoiţi să intre în carantină la întoarcerea în Europa.





US Open ar fi avut mult de suferit dacă nu ar fi jucat Djokovic, în condiţiile în care vor lipsi Rafael Nadal, care preferă să se concentreze asupra sezonului pe zgură, şi Roger Federer, ce nu va mai juca în acest an.





Sârbul a venit la New York însoţit de trei membri ai staff-ului său (numărul maxim autorizat), printre care este unul dintre antrenorii săi, Goran Ivanisevic. Toţi stau în locuinţa închiriată de el.





"Sunt recunoscător că am găsit o casă atât de plăcută. Este super important că am făcut această investiţie. Mă voi reface mai bine (decât la hotelul oficial) şi voi putea merge la aer liber când nu voi fi la arenă. Am văzut hotelul unde stau cei mai mulţi jucători. Ştiu toate eforturile depuse de USTA (Federaţia americană de tenis - n. r.), însă este greu pentru jucători să nu poată deschide fereastra şi să rămână închişi în cămăruţa lor", a spus liderul mondial.





Pandemia de Covid-19 a făcut ca Djokovic să fie în centrul atenţiei în această vară. Mai întâi, cu nişte afirmaţii ambigue despre vaccinare. Apoi, din cauza eşecului răsunător a Adria Tour, turneu organizat de el.





"De fapt, singura mea problemă cu vaccinurile este că nu vreau ca cineva să mă constrângă la acest capitol. Asta mi se pare inacceptabil. Nu vreau însă să spun că sunt contra vaccinurilor. Ştiu foarte bine că ele salvează vieţi peste tot în lume. Legat de Adria Tour, noi am încercat pur şi simplu să construim ceva cu cele mai bune intenţii. Sigur că ar fi putut ieşi mai bine, dar voi fi oare condamnat până la sfârşitul vieţii fiindcă am făcut o greşeală? Accept şi voi accepta consecinţele ei, însă dacă voi avea şansa să pot organiza un nou Adria Tour, o voi face", a afirmat sârbul.





După ce a contractat virusul în timpul acestui turneu demonstrativ, Djokovic s-a izolat două săptămâni împreună cu familia sa. El a simţit patru sau cinci zile efectele virusului. Nu a avut febră, însă a fost obosit şi şi-a pierdut gustul şi mirosul.





Tenismanul a admis că nu i-a fost uşor să reia antrenamentele. "Covid este o transformare fenomenală pentru noi toţi şi poate este chiar ultima alertă" pentru omenire, a apreciat el.





Numărul 1 mondial vrea să continue parcursul foarte bun din acest an, în care este neînvins (18 victorii). "Dacă am sosit încă de săptămâna trecută, asta a fost ca să mă obişnuiesc mai bine cu noile condiţii ale turneului şi că să fiu gata în ziua Z", a spus Djokovic, care a precizat că va evolua şi la dublu, alături de compatriotul său Filip Krajinovic.