Simona Halep nu va lua parte la cea mai ciudată ediție de la US Open - Motivul pentru care turneul va intra în istorie

În cursul zilei de luni, Simona Halep a anunțat că nu participă la US Open, iar decizia a fost comentată de presa de peste Ocean. Grand Slamul de la Flushing Meadows va fi unul dintre cele mai ciudate din istoria sa: fără spectatori, din cauza Covid-19, și cu cel mai slab TOP 10 aliniat vreodată.



The New York Times a comentat, iar părerea este aceea că turneul va fi cel mai slab din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din TOP 10.

"Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top. Va fi cea mai slabă ediție din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA. Ultima lovitură a venit luni, când Simona Halep a anunțat că se retrage de la US Open. Va fi cea mai neobișnuită competiție din istoria Openul Statelor Unite", se precizează pe nytimes.com