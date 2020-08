Decizie finală: Simona Halep nu va participa la US Open

La doar o zi după ce și-a trecut în CV câștigarea turneului de la Praga, Simona Halep a anunțat pe contul personal de Twitter că a luat decizia de a nu participa la Grand Slamul de la US Open.

De știut: Va fi primul Grand Slam începând de la Wimbledon 2010 încoace la care Simona Halep nu se va afla pe tabloul principal.



Ediția din acest an de la US Open va avea loc în condiții speciale din punct de vedere sanitar tocmai din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul de la Flushing Meadows va avea loc în perioada 31 august - 12 septembrie 2020.

Ce a scris Simona Halep pe Twitter:



"După ce am luat în considerare toți factorii și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători la New York pentru a juca la US Open.

Mereu am spus că voi pune sănătatea pe prim-plan și de aceea prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că organizatorii au muncit serios ca acest eveniment să aibă loc și le doresc succes tuturor celor care vor lua parte" - Simona Halep.



After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision