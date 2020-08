Simona Halep a anunțat când va lua o decizie privind participarea la US Open

Românca a afirmat că a fost puternică psihic în meciul cu Elise Mertens şi aşa a câştigat finala.





"Nici setul I nu a fost uşor, este o adversară extraordinară şi este întotdeauna greu să joci împotriva ei, deoarece este rapidă, ia mingea foarte repede, dar am luptat până la final. Setul al doilea a fost mai greu, dar am fost puternică din punct de vedere psihic şi de aceea am putut câştiga acest meci.

Îmi place să fiu la Parga, am avut una dintre cele mai bune săptămâni, chiar dacă tenisul meu nu a fost la cel mai înalt nivel. M-am bucurat de tenis şi sunt fericită să fiu din nou pe teren după pauză, o mare pauză. Directorul turneului a făcut o treabă grozavă aici, toţi sponsorii, condiţiile au fost foarte bune şi vreu să le mulţumesc celor care au fost implicaţi în organizarea acestui turneu şi poate voi reveni şi anul viitor", a spus ea.





Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA International de la Praga, după ce a învins-o, în finală, cu 6-2, 7-5, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3.

Acesta a fost primul turneu disputat de Simona Halep din februarie, după întreruperea circuitului feminin cauzată de pandemia de coronavirus. Pentru sportiva română, succesul de la Praga Open este trofeul cu numărul 21 din carieră, al doilea în acest an, în 38 de finale jucate.





Halep are acum 4-1 în întâlnirile directe cu Elise Mertens şi românca şi-a luat revanşa după ce belgianca a privat-o de un trofeu, în finala ediţiei 2019 a Qatar Open (scor 3-6, 6-4, 6-3).

"Luni, mâine, voi lua o decizie privind US Open, acum e prea repede să iau o decizie, vreau să mă bucur de această victorie şi apoi mă voi gândi la US Open",