​LiveText Simona Halep vs Elise Mertens 6-2, 1-0

WTA Praga, finala

The No.1️⃣ seed has 1️⃣ set in the books ✅@Simona_Halep takes the first set of the @tennispragueopn final, 6-2. pic.twitter.com/Mn3LMTqizA — wta (@WTA) August 16, 2020

Ce a declarat Simona Halep:

"Orice finală este dificilă, nu contează ce a fost în trecut, contează doar ce va fi mâine. O să dau tot ce am mai bun, vreau să câștig, dar nu va fi ușor. Vreau să mă recuperez și să mă bucur pentru faptul că voi juca o nouă finală".

Parcursul celor două jucătoare la Praga:

Simona Halep a trecut de: Polona Hercog (46 WTA), Barbora Krejcikova (118 WTA), Magdalena Frech (174 WTA) și Irina Begu (82 WTA).





Elise Mertens le-a învins pe: Jasmine Paolini (95 WTA), Camila Giorgi (71 WTA), Eugenie Bouchard (330 WTA) și Kristyna Pliskova (69 WTA).

Simona Halep vs Elise Mertens, confruntări directe:

2020, Australian Open: 6-4, 6-4 pentru Halep

2019, Doha (finala): 3-6, 6-4, 6-3 pentru Mertens

2018, Roland Garros: 6-2, 6-1 pentru Halep

2018, Madrid: 6-0, 6-3 pentru Halep

Finalele jucate până acum de Simona Halep sunt următoarele, potrivit News.ro:

Titluri WTA de simplu: 20 - Dubai (Premier) - 2020, Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;





Finale WTA de simplu: 17 - Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Simona trimite lovituri cu mult kick și o surprinde pe adversară. Halep ajunge prea târziu la minge, trimite în fileu. Mertens pune o scurtă bună, Simona ajunge, dar nu mai poate ridica mingea. Atac în fileu al belgiencei. Simona joacă foarte sigur, Mertens caută loviturile decisive, dar nu are precizie. Minge de break. Seria continuă: al șaptelea game câștigat la rând de Simona.Simona joacă excelent în aceste momente, are răspuns pentru toate loviturile adversarei. Jucătoarea noastră ratează de puțin lungul de linie. Serviciu foarte bun la exterior (30-15). Simona trimite foarte lung, Mertens nu mai face față. Dublă greșeală. Mertens salvează a doua minge de set cu o lovitură care aterizează aproape de linia de fund. Elise avansează în teren, dar nu este concentrată și lovește mult prea puternic. Retur în fileu. Simona câștigă primul set.Mertens își pierde răbdarea, începe să se grăbească și ratează din ce în ce mai mult. Elise își pune mâinile în șold, nu mai înțelege nimic din ce se întâmplă pe teren (0-30). Simona returnează din nou în corpul adversarei și preia conducerea punctului. O primă eroare a Simonei în acest game, rămân două mingi de break. Simona încearcă să o paseze pe Mertens, dar trimite în culoarul de dublu. Elise se apără bine, Simona ratează atacul și a treia șansă de break. Mertens ratează în cele din urmă un backhand în lung de linie. Serviciu urmat de lovitură în contre-pied, încă o oportunitate pe care Simona nu o poate fructifica. Elise simte presiunea, face o dublă greșeală. Simona caută atacul decisiv, dar ratează de puțin linia. Halep controlează jocul în aceste momente, lipsește doar lovitura decisivă. Simona o scoate foarte mult în exterior pe Mertens și închide game-ul cu o lovitură care prinde linia.Marija Čičak confirmă un serviciu prea lung al Simonei. Dublă greșeală... Mertens abuzează de reverul în lung de linie, deocamdată i-a ieșit de fiecare dată. Încă o dublă greșeală. Mertens ratează prima minge de break. rămân două. Cu tot terenul în față, Elise trimite prea lung. Schimbul se prelungește, Elise nu transformă nici a treia ocazie (40-40). Simona prinde linia după un retur foarte bun al belgiencei, vine la fileu însă ratează voleul. Simona se apără bine din spatele terenului, salvează și a patra șansă de break. Mertens lovește prea plat, Simona rezistă incredibil în acest game și trece în avantaj. Halep o prinde pe contre-pied pe adversară și câștigă al patrulea game consecutiv.Un retur câștigător pentru Halep. Atac în fileu (15-15). Simona pune presiune în acest game, poate trece pentru prima oară la conducere. Combinație superbă pentru Simona, care închide punctul cu un voleu: două mingi de break. Lovitură incredibilă în lung de linie a Simonei!Serviciu excelent pentru Simona. Jucătoarea noastră greșește prima într-un schimb lung. Serviciu foarte bun la mediană, urmat de forehand în colțul terenului. Mertens profită de terenul lăsat liber de Simona și închide punctul în lung de linie. Simona urcă în teren după ce servește foarte bine și provoacă o greșeală a adversarei. Lovitură prea lungă (40-40)... Dar vine un as! Simona se apără bine, Mertens ratează un voleu ușor.Simona atacă, o împinge în spatele liniei de fund pe Elise și această ratează lovitura. Atac după atac, Simona închide punctul cu un smash (încearcă să recupereze rapid break-ul). Retur foarte lung al Simonei, o surprinde din nou pe Mertens. Trei mingi de rebreak. Încă o eroare a lui Mertens.Simona prinde linia de fund, Elise reacționează târziu. O lovitură trimisă afară de jucătoarea noastră. Mertens lovește foarte precis în debutul partidei, trimite bine și cu forehand-ul. Simona câștigă un schimb prelungit, Elise a greșit prima (30-30). Mingea Simonei se oprește în fileu, minge de break. Belgianca se distanțează.Meciul începe cu Mertens la serviciu. Un prim atac superb cu reverul în lung de linie al Simonei. Lovitura în cross a Simonei iese puțin afară. Elise lovește puternic, Simona nu mai ajunge la minge. O scurtă ratată de belgiancă. Halep este surprinsă de serviciul secund al adversarei și trimite afară. Rever cu două măini câștigător pentru Mertens.Marija Čičak este arbitrul din scaun al meciului.Turneul de la Praga face parte din categoria International, are premii totale în valoare de $202.250, iar ultima câștigătoare este Jil Teichmann, din Elveția. Simona Halep este cap de serie numărul unu al competiției care are loc pe zgură.