LiveText Simona Halep vs Magdalena Frech 2-1

2:1 Simona pune o pare presiunea cu dreapta inversa, iar reverul Magdalenei cedeaza pana la urma (0-30). Reverul construieste punctul, iar dreapta in cross aduce lovitura castigatoare. Halep are doua mingi de break (15-40). Voleu drive perfect, iar Simona trece din nou in avantaj pe tabela: 2-1 (au fost numai breakuri pana acum)







"Deloc nu-ti functioneaza serviciul", este auzita Simona spunand dupa gameul pierdut







1:1 Magdalena pare incomodata de topspinul Simonei, mingea <fuge> de aceasta. O prima eroare cu reverul din partea Simonei (15-30). Vine si o dubla greseala, in continuare probleme de la lansare (15-40). Aut mare cu dreapta, iar Halep isi cedeaza gameul de serviciu. Este 1-1







1:0 Partida a inceput cu Magdalena la serviciu. Primul punct este al Simonei, un raliu de pe mediana. Halep are un inceput solid de meci, mai castiga un punct, iar apoi un aut mic o aduce pe tabela si pe Frech. Simona este agresiva la retur, loveste din teren, sunt doua mingi de break: 15-40. Inca o data Halep conduce punctul, iar breakul vine fara nicio emotie







Kader Nouni este arbitrul din scaun al partidei







Simona Halep încearcă să se califice în semifinalele turneului de la Praga, numărul doi WTA întâlnind-o pe Magdalena Frech (Polonia, 174 WTA). Meciul este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Sferturi:



Krystina Pliskova - Ana Bogdan 2-5 (abandon Ana Bogdan)

Eugenie Bouchard - Elise Mertens 4-6, 6-1, 4-6



Simona Halep - Magdalena Frech