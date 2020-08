WTA Praga: Simona Halep vs Magdalena Frech - Programul zilei de vineri, anunțat de organizatori

Simona Halep va încerca, vineri, să se califice în semifinalele turneului de la Praga, numărul doi WTA urmând să o întâlnească pe Magdalena Frech (Polonia, 174 WTA). Tot în aceeași fază a competiției va evolua și Ana Bogdan: duel cu Kristyna Pliskova.







Halep și Frech nu s-au duelat până acum, iar meciul va fi al treilea de pe arena centrală.







Ziua de tenis de la Praga va fi deschisă de partida dintre Ana Bogdan și Kristyna Pliskova, de la ora 12:00.







Partida Simonei va începe undeva după ora 15:00, urmând să fie în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Program sferturi:





A. Bogdan vs Kr. Pliskova

E. Bouchard vs E. Mertens

S. Halep vs . Frech

S. Sorribes Tormo vs Begu/Lung





Urmează să se termine:







I. Begu vs L. Kung 6-7(3), 0-0 / întrerupt din cauza întunericului.







Turneul de la Praga face parte din categoria International, are premii totale în valoare de $202.250, iar ultima câștigătoare este Jil Teichmann, din Elveția. Simona Halep este cap de serie numărul unu al competiției care are loc pe zgură.