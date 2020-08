Bianca Andreescu, campioana en-titre, nu va participa la US Open

Până acum au mai anunţat că nu vor participa la US Open, dintre jucătoarele din Top 10, Ashleigh Barty, Elina Svitolina şi Kiki Bertens. Simona Halep încă nu a luat o decizie, potrivit News.ro.

“După multe discuţii cu apropiaţii mei, am luat decizia dificilă de a nu reveni la New York în acest an. Am luat această decizie pentru a mă concentra asupra formei mele de meci şi a mă asigura că voi reveni pregătită să joc la cel mai înalt nivel. Victoria de anul trecut de la US Open a fost cel mai important moment al carierei mele de până acum şi îşi va fi dor să fiu acolo. Totuşi, îmi dau seama că probleme neprevăzute, inclusiv pandemia de Coronavirus, mi-au compromis capacitatea de a mă pregăti şi a concura la nivelul necesar pentru a juca la cel mai înalt nivel al meu”,