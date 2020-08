LiveText Simona Halep vs Barbora Krejcikova 3-6, 2-1

Dubla greseala a Simonei, nu are neaparat ritmul dorit de la lansare. Recupereaza insa in raliurile lungi, acolo unde pare sa se deplaseze mai bine (40-15).







1:1 Krejcikova face des pasul in teren, de parca ar juca la dublu. O face bine si ii slabeste Simonei din incredere. Dupa ce o ajuta putin fileul, Simona trimite un lob minunat: 15-30. Agresiva la retur, Halep isi procura doua mingi de break (15-40). Un slice ofensiv o ajuta pe Simona, iar breakul apare. Este 1-1 in setul al doilea







0:1 Setul al doilea a inceput cu Simona la serviciu, dar momentul mai slab pare sa continue (0-30). Barbora sta aproape de linie, are incredere, iar reverul in lungul liniei isi atinge tinta: 0-40. Prima minge de break este salvata cu ajutorul serviciului. Backhandul in lungul liniei apare pentru Simona: cat de frumos a trimis (30-40). Din pacate, Simona forteaza cu un forehand, mingea se duce pe culoarul de dublu: inca un break reusit de Krejcikova, ea conduce acum cu 1-0 in setul al doilea







3:6 Barbora este rigida, iar eroarea cu reverul apare (0-15). Revine insa cu dreapta cehoaica - Simona a fost prea departe de minge (15-15). Scurta perfecta reusita de Barbora: a simtit-o pe Halep prea departe de baseline. Sunt doua mingi de set, dupa ce Barbora a servit foarte bine (40-15). Setul ii revine meritat cehoaicei: a fost jucatoarea mai activa, cu initiativa, cu ruperi de ritm







3:5 Simona serveste pentru a ramane in set, iar primul punct ii revine adversarei. Gameul este unul incalcit, cu multe erori, se ajunge la 30-30. Minge de game pentru Halep, dupa ce Barbora trimite in aut un rever in cross lung. Seria de patru gameuri consecutive a sportivei din Cehia este intrerupta in cele din urma...







2:5 Barbora face pasul la fileu, simte bine voleul (se vede incheietura fina din meciurile de dublu), pune presiune, iar Simona greseste. Inca o eroare nefortata a Simonei, de aceasta data cu reverul, iar jocul nu curge deloc in directia dorita de catre Halep. Game alb, iar Barbora se desprinde la 5-2 in primul set...







2:4 Simona loveste prea mult cu dreapta, chiar si de coltul de rever, si lasa terenul liber (0-30). Vine un as apoi (15-30). Sunt doua mingi de break, Barbora a trimis pe linie, iar apoi a trimis decisiv. Inca un rever in cross in aut, iar Simona cedeaza si acest game: este 4-2 pentru Barbora







2:3 Barbora serveste bine, pune presiune si se distanteaza la 30-0. Simona comite multe erori de la retur, dreapta continua sa-i dea batai de cap. Scurta minunata a Simonei cu forehandul - ce executie! Cehoaica trece pentru prima data in avantaj pe tabela dupa ce isi castiga fara emotii gameul de serviciu (3-2)







Cele mai multe erori ale Simonei au venit de pe forehand, nu pare deocamdata intrata 100% in meci







2:2 Barbora nu sta prea mult pe ganduri atunci cand trebuie sa loveasca cu dreapta: trimite puternic, aspru, insa nu cadreaza de fiecare data executiile. Halep cauta sa fie decisiva cu un rever in lungul liniei, dar mingea se opreste in fileu (30-30). Aut mare al Simonei cu o dreapta, avem minge de break (ar fi al patrulea din tot atatea gameuri). Da, se face 2-2, au fost numai breakuri in acest meci pana in acest moment...







2:1 Simona incepe bine gameul de la primire, pune presiune la retur, iar scorul ii surade (0-30). Comite insa si o eroare din dorinta de a juca numai pe reverul adversarei. Halep se deplaseaza pe culoarul de dublu, trimite inside-in cu dreapta si produce o lovitura direct castigatoare (15-40). Dubla greseala, iar Simona se impune inca o data contra serviciului si conduce acum cu 2-1







1:1 Simona nu poate fi decisiva cu reverul, iar adversara o pedepseste pe partea de forehand. Din fericire, Barbora face destul erori in acest debut de meci (15-15). O prima dubla greseala a Simonei. De pe mediana, Halep conduce punctele, este mai puternica, iar reverul sportivei din Cehia produce inca o eroare nefortata. Barbora incearca o schimbare de directie, dar a lovit cumva inghesuit, iar mingea nu a prins terenul (40-30). Din pacate, Simona mai comite o dubla greseala, iar rebreakul apare pe centralul turneului (1-1)







1:0 Doua erori nefortate in primele puncte (15-15). O buna jucatoare de dublu, Barbora nu sta prea mult pe ganduri si vine la fileu (puterea obisnuintei), insa Simona o paseaza frumos. Pana acum, reverul este punctul nevralgic din jocul cehoaicei. Inca o greseala cu backhandul, iar breakul vine rapid in acest meci. Halep conduce cu 1-0







Bate un pic vantul, ramane de vazut cat de mult le va incomoda (sau nu) pe cele doua jucatoare







Morgane Lara este arbitrul din scaun al partidei







Simona Halep întâlnește în turul doi al turneului de la Praga o dublă câștigătoare de Grand Slam, însă în proba de dublu. Barbora Krejcikova are 24 de ani, se află pe locul 118 la simplu și a mai întâlnit-o pe Simona o singură dată, chiar pe zgura de la București. Meciul este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.







Barbora Krejcikova





24 de ani, născută pe 18 decembrie 1995. Are 1.78 metri, este o jucătoare de mâna dreaptă, iar backhandul îl execută cu două mâini.







Este pe locul 8 la dublu, dar s-a aflat și pe prima poziție mondială (a urcat pe locul 1 pe 22 octombrie 2018). La simplu se găsește pe locul 118.







A cucerit două Grand Slamuri în carieră, ambele la dublu: Roland Garros și Wimbledon, ambele în 2018 (partenera sa a fost Katerina Siniakova).







De-a lungul timpului, Simona și Barbora s-au întâlnit o singură dată, tot pe zgură, chiar la turneul de la București. Se întâmpla în 2016, iar Halep se impunea în trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-1.







Turneul de la Praga face parte din categoria International, are premii totale în valoare de $202.250, iar ultima câștigătoare este Jil Teichmann, din Elveția. Simona Halep este cap de serie numărul unu al competiției care are loc pe zgură.