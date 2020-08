​WTA Praga: Ana Bogdan s-a calificat în turul al doilea / Gabriela Ruse, eliminată (Rezultatele zilei)

Simona Halep (România/N.1) vs Polona Hercog (Slovenia) vs Polona Hercog (Slovenia) 6-1, 1-6, 7-6(3)

Barbora Krejcíková (Cehia) vs Patricia Tig (România) 6-4, 6-3

Magdalena Frech (Polonia) vs Gabriela Ruse (România) 7-6(8), 6-3

Arantxa Rus (Olanda) vs Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia/N.6) 7-5, 6-2

Irina Begu (România) vs Anastasija Sevastova (Letonia/N.9) vs Anastasija Sevastova (Letonia/N.9) 6-2, 6-2

Camila Giorgi (Italia) vs Marta Kostyuk (Ucraina) 4-6, 6-2, 7-6(4)

Elise Mertens (Belgia/N.3) vs Jasmine Paolini (Italia) 7-5, 4-6, 6-3

Lesia Tsurenko (Ucraina) vs Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.5) 6-2, 6-4

Kristýna Plíšková (Cehia) vs Linda Fruhvirtová (Cehia) 6-2, 7-5

Petra Martic (Croația/N.2) vs Varvara Gracheva (Rusia) 7-6(2), 6-3

În turul următor, Ana Bogdan o va întâlni pe Lesia Tsurenko (139 WTA). Jucîtoarea din Ucraina a câștigat singura confruntare directă, în 2011, scor 6-1, 6-0 (ITF Istanbul).Leonie Kung (Elveția) vs Aliona Bolsova Zadoinov (Spania) 6-4, 6-3Sara Sorribes Tormo (Spania) vs Barbora Strycova (Cehia/N.7) 7-6(3), 6-1vs Storm Sanders (Australia) 6-1, 6-1Turneul de la Praga face parte din categoria International, are premii totale în valoare de $202.250, iar ultima câștigătoare este Jil Teichmann, din Elveția. Simona Halep este cap de serie numărul unu al competiției care are loc pe zgură.