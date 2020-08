LIVEText Simona Halep vs Polona Hercog 6-1, 0-0

WTA Praga

Si debutul setului al doilea este unul in care Simona este pe tot terenul. Pare destul de calma pana in acest moment Halep. Polona incearca orice, iar la ultimul punct a venit la fileu (nu a fost departe sa fie pasata in lungul liniei). De pe centrul terenului, usor rigida, Polona trimite in aut: este minge de break.







6:1 Simona nu arata precum o sportiva care sa fi luat o pauza de cinci luni de la tenis. Deplasarea este foarte buna, iar timingul pe lovituri este unul minunat. Deplasata dintr-un colt in altul, Hercog nu mai poate returna: sunt doua mingi de set pentru Halep. Setul este incheiat de Simona cu un backhand castigator in lungul liniei: 6-1







5:1 Polona are un punct vulnerabil in rever, unul pe care de multe ori il trimite slice. Dreapta in cross a Simonei gaseste si deschide foarte bine unghiurile (0-30). Halep nu ii da prea mult timp de reactie adversarei, iar Polona nu tine ritmul (15-40). Desi Simona ajunge la o scurta, nu mai poate impinge mingea peste banda fileului: 40-40. Desi a dat senzatia ca poate reveni in acest game, Polona isi cedeaza inca o data serviciul (nu l-a castigat deloc pana in acest moment al meciului)







4:1 Contre-pied simtit bine de catre Simona: o lovitura executata precum la inceputul anului, atunci cand sezonul era in plina desfasurare. Intre timp s-a facut 4-1, iar Halep pare tot mai intrata in meci, la un nivel pe care Polona nu-l poate sustine







La un singur capitol a jucat Simona pana acum sub nivelul normal: la serviciu. Se pare ca este nevoie de ceva timp pentru a-si regasi ritmul de la lansare...







3:1 Dupa doua puncte consecutive castigate de Simona, Polona revine cu o dreapta in lungul liniei. Pe o minge moale, Hercog rateaza un voleu drive, este 15-40. Vine si al treilea break la rand, iar acum Halep conduce cu 3-1...







2:1 Serviciu la exterior, drepta in lungul liniei: cat de frumos a jucat Simona! Halep pare deja intrata in teren, cel putin din punct de vedere fizic. Alearga, acopera bine terenul, o obliga pe adversara sa loveasca o data in plus de fiecare data. Unele probleme se pot vedea la serviciu: inca o dubla. Minge de rebreak: Polona joaca inteligent si trimite perfect inca o scurta. Un backhand al Simonei se duce in aut: este rebreak. Halep conduce cu 2-1 in primul set







2:0 Simona trimite cu destul topspin, iar Polona este usor incomodata de acest efect cu care vine mingea din terenul advers. Hercog variaza foarte bine cu o scurta, iar Simona nu mai are ce face. Se joaca cu mult ritm, tinand cont de faptul ca in ultimele luni nu s-au jucat deloc meciuri oficiale. Polona o vede departe de baseline pe Simona, trimite o scurta, dar mingea nu prinde terenul. Egalitate, dupa ce slovena a condus cu 40-15. Halep face pasul in teren, conduce punctul cu dreapta si il castiga cu un forehand inside-out. Inca o data dreapta inversa isi atinge tinta de partea Simonei. Polona profita de orice situatie pentru a-si pune in evidenta dreapta: loveste puternic si precis. Dupa un raliu intens, Simona inchide punctul cu o scurta de forehand in cross: ce executie! Un game maraton ii revine Simonei, ea conduce acum cu 2-0







1:0 Partida a inceput cu Simona la serviciu - dubla greseala. Halep castiga un raliu foarte lung. Jucatoarea noastra incearca sa intre in ritm cu ajutorul reverului (arma sa principala), in timp ce Polona isi pune multe sperante in forta loviturilor. Mult echilibru in acest prim game: Hercog are un avantaj important gratie puternicei lovituri de dreapta. Inca o dubla greseala, minge de break pentru Polona. Simona isi construieste foarte bine punctul cu ajutorul reverului, iar apoi da lovitura finala cu o dreapta inversa. Un prim game de lupta, Simona a avut castig de cauza, dupa ce a fost nevoita sa salveze si o minge de break







Sunt mai multe terenuri unul langa altul in acest complex, iar senzatia este aceea a unui turneu de amatori care se joaca in Herastrau







Arena centrala de la Praga este una mica, comparabila cu stadioanele secundare de la Arenele BNR







Arbitrul din scaun este Marija Cicak (si ea, de asemenea, poarta masca)







Cele doua jucatoare si-au facut aparitia pe teren: poarta masca, iar atmosfera este una de antrenament...







A disputat ultimul meci oficial pe 22 februarie, atunci când a devenit campioană la Dubai. Simona Halep revine pe terenul de tenis cu ocazia turneului de la Praga, acolo unde o va întâlni în runda inaugurală pe Polona Hercog. Meciul de marți, 11 august, va fi în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.



Halep și Hercog s-au întâlnit de trei ori, scorul fiind 2-1 în favoarea jucătoarei noastre.



2009, Sofia: 7-6(3), 1-6, 6-2 pentru Hergoc

2019, Miami: 5-7, 7-6(1), 6-2 pentru Halep

2019, Eastbourne: 6-1, 4-6, 6-3 pentru Halep.

