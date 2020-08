US Open: Documentul pe care jucătorii trebuie să-l semneze - Organizatorii nu pot fi acuzați de nimic, nici măcar în cazul unui deces

Tot mai multe discuții apar înainte de startul US Open-ului din acest an, iar pasaje din documentul cu care jucătorii trebuie să fie de acord au ieșit la iveală. Astfel, conform spuselor olandezului Wesley Koolhof (locul 17 la dublu în ierarhia ATP), organizatorii nu-și asumă niciun fel de responsabilitate, nici măcar în cazul unui deces.



Conform acestui document, organizatorii turneului nu vor putea fi acuzați dacă un jucător sau cineva din staff-ul acestuia se îmbolnăvește de COVID-19 pe durata șederii la New York. Nu pot fi trași la răspundere nici măcar în cazul unui deces.



Ce spune jucătorul olandez



"Poate ar trebui să citesc mai multe documente de acum înainte. «Îmi asum în mod voluntar responsabilitatea pentru orice risc, inclusiv o boală gravă sau moarte. Aceasta este o eliberare de răspundere și sunt de acord că e valabilă pentru totdeauna. Semnați aici» - Wesley Koolhof.

"Sunt perfect conștient de riscurile intrării în Centrul național de tenis USTA Billie Jean King și a transportului oferit de USTA pe timpul pandemiei de COVID-19. Am luat la cunoștință că intrând în contact cu alți oameni în timpul pandemiei de COVID-19 risc să mă îmbolnăvesc de COVID-19, să am probleme respiratorii, să mor sau să transmit COVID-19 familiei și altor persoane din casă.

Îmi asum responsabilitatea în mod voluntar pentru orice risc, pierdere sau problemă personală, inclusiv o boală gravă, accidentare sau deces, care pot apărea în cazul meu sau al persoanelor cu care intru în contact, ca urmare a prezenței în facilitățile complexului, cauzate de neglijența Centrului Național de Tenis sau nu" - parte din documentul publicat de Koolhof, citat de gsp.ro.

Cea de-a 140-a ediție a US Open-ului va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie în complexul de la Flushing Meadows.



Vor fi absențe importante de la competiția americană, mulți dintre sportivi nedorind să-și asume niciun risc într-o perioadă în care SUA (și lumea în general) este puternic afectată de Covid-19.



Masculin, nu vor participa: Rafael Nadal (campionul en-titre), Nick Kyrgios, Gael Monfils, Fabio Fognini, Jo-Wilfried Tsonga, Stan Wawrinka.



Feminin: Ashleigh Barty (liderul mondial), Kiki Bertens, Julia Goerges, Elina Svitolina, Anastasia Pavlyuchenkova.



Maybe I should start reading more waivers from now on.. “I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death” “This is a release of liability and agree that it is valid forever” Please sign here ________ #usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f

US Open Covid19 waiver

"I voluntarily assume full responsibility for any risks ... including ... death, that may be sustained by me or by others who come into contact with me, as a result of my presence in the Facilities, whether caused by the negligence of the NTC or otherwise." pic.twitter.com/xoOYRnFtu9