WTA Praga: Simona Halep și-a aflat adversara din turul întâi

​Simona Halep, locul 2 mondial şi principala favorită, va evolua contra sportivei slovene Polona Hercog, locul 45 mondial, în primul tur al turneului de la Praga.



Halep și Hergoc s-au întâlnit de trei ori, scorul fiind 2-1 în favoarea jucătoarei noastre.







2009, Sofia: 7-6(3), 1-6, 6-2 pentru Hergoc

2019, Miami: 5-7, 7-6(1), 6-2 pentru Halep

2019, Eastbourne: 6-1, 4-6, 6-3 pentru Halep.







Pe tabloul principal, Patricia Ţig va juca împotriva sportivei cehe Barbora Krejcikova, iar învingătoarea acestui meci va evolua în turul următor cu jucătoarea câştigătoare dintre Halep şi Hercog.



Irina Begu va juca în primul tur cu Dayana Yastremska, din Ucraina, iar Ana Bogdan cu o jucătoare din calificări, informează News.ro.





Tabloul principal, adversare:







Simona Halep (2 WTA) vs Polona Hercog (Slovenia, 45 WTA)

Patricia Țig (85 WTA) vs Barbora Krejcikova (Cehia, WC, 115 WTA)

Irina Begu (81 WTA) vs Dayana Yastremska (Ucraina, 25 WTA)

Ana Bogdan (92 WTA) vs jucătoare din calificări