​WTA Palermo: Petra Martic și Anett Kontaveit se vor întâlni în semifinale

Petra Martic (Croația, principala favorită) și Anett Kontaveit (Estonia, a patra favorită) se vor duela în semifinalele turneului WTA de la Palermo (Italia, dotat cu premii totale de 163.103 euro), după ce au câștigat, vineri, meciurile disputate în sferturi.

Martic (15 WTA) a avut nevoie de două ore şi 19 minute pentru a trece de Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 119 WTA), scor 7-6(5), 7-6(3).

Anett Kontaveit (22 WTA) a câștigat în trei seturi în fața Elisabettei Cocciaretto (Italia, 19 ani, 156 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-1. Meciul a durat o oră și 50 de minute.

Mai au loc în sferturile de la Palermo:

Fiona Ferro (Franţa, 53 WTA) vs Sara Errani (Italia, 167 WTA)

Dayana Yastremska (Ucraina, 25 WTA/N.7) vs Camila Giorgi (Italia, 89 WTA).

