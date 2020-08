Rafael Nadal nu va participa la US Open - Circuitul ATP, în fața unui episod singular în ultimii 21 de ani

Rafael Nadal a anunțat pe conturile personale ale rețelelor sociale că nu va participa la ediția din acest an a US Open-ului. Ibericul nu-și va putea astfel apăra titlul cucerit în urmă cu un an de zile la Flushing Meadows.







Prin absența ibericului, circuitul ATP va înregistra o premieră: acesta va fi primul Grand Slam începând din 1999 încoace fără niciunul dintre Roger Federer și Rafael Nadal.





"După ce m-am gândit bine, am decis să nu joc la US Open în acest an. Situaţia este foarte complicată la nivel mondial din cauza Covid-19 şi se pare că încă nu avem control asupra ei", a spus Rafael Nadal, cel care a precizat că preferă să nu călătorească în aceste vremuri.





Ediția din acest a US Open-ului va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie. Va fi al doilea Grand Slam al anului care va avea loc, după ce Roland Garros-ul a fost mutat în a doua parte a lui septembrie (20 septembrie - 4 octombrie), iar Wimbledon-ul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.