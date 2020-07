Un nou schimb dur de replici - Nick Kyrgios, despre Borna Coric: "Ai pietre în cap? Nivelul inteligenței, zero"

Au trecut deja săptămâni bune de la Adria Tour, dar comentariile sunt departe de a fi încheiate. Borna Coric, infectat și el cu Covid-19, a dat o replică după seria de comentarii făcute de Nick Kyrgios, iar răspunsul australianului a fost unul acid: "Ai pietre în cap? Nivelul inteligenței în cazul lui Coric, zero".







Djokovic, Coric, Dimitrov și Troicki au fost depistați pozitiv la Covid-19 după participarea la Adria Tour, iar la momentul respectiv Nick Kyrgios a criticat iresponsabilitatea de care au dat dovadă aceștia, în frunte cu Novak, liderul mondial.





Borna Coric a precizat recent că nu este deranjat de comentariile apărute după participarea lui la Adria Tour, cu atât mai mult cu cât unele vin din partea lui Nick Kyrgios.







"Am citit ce a scris (n.r. Kyrgios), dar pur și simplu nu mă interesează. Îi place să iasă în evidență. Dacă altcineva ar fi predat lecții, aș fi înteles...Dar Kyrgios? Nu este realist, cumva...", a precizat Borna Coric, pentru presa din Croația.







Replica lui Nick nu s-a lăsat prea mult așteptată, australianul acuzându-l pe colegul său că nu este prea înzestrat din punct de vedere intelectual.







"Ar trebui să-ți pese (n.r. de critici). Ai pietre în cap? Din nou, îți poți susține prietenii, eu încerc doar să-i responsabilizez. Când am spus ce am spus, nu am întenționat să deranjez. Sunt doar jucători de tenis, nu sunt speciali. Exact cum credeam: nivelul de inteligență al llui Coric este egal cu zero", a precizat Nick Kyrgios pe contul personal de Twitter.