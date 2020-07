Fotografia prin care Agnieszka Radwanska anunță o mare schimbare din viața ei

View this post on Instagram

Kubus jest juz z nami❤\uD83D\uDC68‍\uD83D\uDC69‍\uD83D\uDC66\uD83E\uDD70 dziękuje za wszystkie dotychczasowe wiadomosci i gratulacje\uD83E\uDD17\uD83D\uDE18#mamabyc #szczesliwirodzice #miłość #rodzinawkomplecie Jacob is already with us❤\uD83D\uDC68‍\uD83D\uDC69‍\uD83D\uDC66\uD83E\uDD70 #mummy #happyparents #love #family