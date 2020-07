WTA îşi va revizui calendarul şi sistemul de clasament

Conform sistemului actual, WTA reţine ca bază a clasamentului cele mai bune 16 rezultate la simplu şi cele mai bune 11 rezultate la dublu ale unei jucătoare, pe o perioadă de 52 de săptămâni. Această perioadă va fi prelungită la 22 de luni, din martie 2019 până în decembrie 2020, a indicat WTA într-un comunicat postat pe site-ul său oficial.

Astfel, o jucătoare care a câştigat un turneu în aprilie 2019 şi nu şi-a putut apăra punctele în acelaşi turneu, anul acesta, nu le va pierde.

Cu toate acestea, dacă în noua perioadă de referinţă de 22 de luni o jucătoare a disputat de două ori acelaşi turneu (de exemplu în septembrie 2019 şi apoi în septembrie 2020), va fi reţinut doar cel mai bun rezultat dintre cele două.

Reluarea WTA Tour, suspendat începând din 8 martie din cauza pandemiei de Covid-19, este prevăzută pentru 3 august, cu turneul de la Palermo.

WTA a adăugat două noi evenimente în calendarul programat iniţial: turneul de la Praga, între 10 şi 16 august, şi cel de la Lexington, Kentucky (SUA), care va avea loc în perioada 10-17 august.

Acest ultim turneu va fi pentru jucătoare prima competiţie pe pământ american, înlocuind turneul de la Washington, care are loc în general în acelaşi timp cu un turneu ATP. Disputat pe suprafaţă dură, turneul din Kentucky va servi drept pregătire pentru US Open, prevăzut între 31 august şi 13 septembrie la New York, potrivit Agerpres.