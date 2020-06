Adria Tour: Goran Ivanisevic, directorul competiției, testat pozitiv cu coronavirus

Goran Ivanisevic, directorul Adria Tour, a fost testat pozitiv cu coronavirus, la fel ca alte vedete implicate în turneul demonstrativ, informează News.ro.

Croatul a fost testat anterior de două ori negativ.





“Din nefericire, după două teste cu rezultat negativ în ultimele zece zile, tocmai ce am aflat că am fost testat pozitiv cu Covid-19. Mă simt bine şi nu am niciun simptom. Aş vrea să îi informez pe toţi cei care au fost în contact cu mine că am fost testat pozitiv şi să le cer să aibă grijă de ei şi de cei dragi. Voi rămâne în autoizolare. Le urez tuturor celor infectaţi însănătoşire grabnică”, a notat Ivanisevic pe Instagram.

Adria Tour, un adevărat focar de infecție cu coronavirus







Lui Dimitrov i-au urmat Borna Coric Marko Paniki (antrenorul de fitness al lui Nole), Kristijan Groh (antrenorul lui Grigor), Viktor Troicki și soția gravidă a acestuia.



Marți, lista a fost completată de Novak Djokovic și de Jelena , soția acestuia.

Au scăpat Alexander Zverev, Marin Cilic, Andrey Rublev și Dominic Thiem, aceștia confirmând testele negative pentru Covid-19.

Începând de duminică, atunci când lista a fost deschisă de Grigor Dimitrov, numărul cazurilor pozitive a tot crescut, iar aici vorbim doar despre sportivi, nu despre spectatorii de rând care au luat parte la Adria Tour fără nicio regulă de distanțare socială.





La Adria Tour nu au existat niciun fel de reguli de distanțare socială.

