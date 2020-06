Turneul final era programat de asemenea în luna aprilie (14-19 aprilie, la Budapesta).

Confruntările se vor disputa în intervalul 13-18 aprilie 2021, la Budapesta, pe Laszlo Papp Arena. Cele 12 echipe calificate vor juca astfel anul viitor.

Tragerea la sorţi a play-off-ulul, din acest an, rămâne valabilă, iar meciurile vor avea loc în februarie 2021.

Competiţia îşi va relua formatul normal în 2022, potrivit News.ro.

The 2020 Fed Cup by BNP Paribas Finals have been rescheduled for 13-18 April 2021



The 2020 Fed Cup Play-offs and the four outstanding regional events due to be played in 2020 will also be played in 2021#FedCup