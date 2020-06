Cum arată măsurile sanitare luate de organizatorii de la US Open

​Organizatorii US Open au adoptat măsuri sanitare mai relaxate decât s-a sugerat iniţial, informează lefigaro.fr. Grand Slam-ul american va avea loc în perioada stabilită inițial: 31 august - 13 septembrie 2020.







Pot închiria un apartament în Manhattan







Una dintre preocupările jucătorilor a fost cazarea într-un singur hotel pentru toţi participanţii. Federaţia Americană de Tenis (USTA) şi-a revizuit intenţia, oferind sportivilor posibilitatea de a închiria un apartament în Manhattan sau de a rezerva o cameră suplimentară (plătită de sportiv) pentru persoanele însoţitoare.







De câte ori vor fi testați pentru Covid-19







Sosirea la New York se poate face folosind mijloacele proprii şi nu cu chartere, aşa cum era planificat iniţial. Jucătorii vor fi testaţi pentru Sars-CoV-2 înainte de a pleca la New York şi de două ori pe săptămână în timpul turneului şi li se va măsura zilnic temperatura. Orice caz pozitiv va fi pus în carantină înainte de a fi tratat medical, transmite News.ro.





Cum se va ajunge în complexul de la Flushing Meadows







În complexul de la Flushing Meadows, la care vor ajunge cu autobuze de 55 de locuri pe jumătate ocupate şi dezinfectate înainte şi după fiecare călătorie, toţi participanţii vor respecta regulile de distanţare cu un marcaj pe sol şi vor purta obligatoriu mască. Această regulă se va aplica tuturor angajaţilor complexului, precum şi tuturor vizitatorilor.





Dușurile vor fi permise





Accesul la sălile de antrenament şi fitness va fi controlat şi trebuie rezervat. USTA se gândeşte să transforme câteva spaţii în aer liber în complexe de antrenament. Duşurile vor fi permise la arene, dar sub rezerva aceloraşi reguli de distanţare ca alte activităţi. Cele mai mari vestiare vor fi rezervate jucătorilor favoriţi.







Nu vor mai exista calificări







Implementarea acestor măsuri stricte va avea consecinţe directe asupra formatului turneului. Organizatorii au anunţat că nu vor fi calificări pe tablourile de simplu, compuse din câte 128 de jucători. Cele de dublu vor fi formate din câte 32 de perechi, alese pe baza clasamentelor.



Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a confirmat, marţi, faptul că US Open se va desfăşura în perioada stabilită inițial: 31 august - 13 septembrie.



"US Open va avea loc în Queens, NY, fără spectatori, în perioada 31 august - 13 septembrie. USTA va lua măsuri de precauţie extraordinare pentru a proteja jucătorii şi staff-ul, inclusiv teste, curăţare suplimentară, spaţiu suplimentar pentru vestiare şi caza şi transport dedicate", a scris el, pe Twitter.



Mai mulţi jucători, printre care Novak Djokovic, Rafael Nadal, Nick Kyrgios şi Simona Halep, şi-au exprimat îndoielile cu privire la participarea la competiţia din acest an. Liderul ATP, Novak Djokovici a spus că protocoalele propuse sunt "extreme", părere împărtăşită şi de Simona Halep, care intenţionează să nu participe