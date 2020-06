Accidentarea îi dă bătăi de cap - Roger Federer și recuperarea anevoioasă

​Recuperarea lui Roger Federer după operația la genunchi din februarie nu merge cum era planificat, spune antrenorul Severin Luthi.

La 11 ani de la prima și singura victorie a luila Roland Garros, antrenorula spus într-o emisiune difuzată de o televiziune elvețiană că recuperarea lui Roger Federer după operația la genunchi nu merge cum era planificat.„Nu merge așa cum era planificat, recuperarea este mai lentă”, a spus antrenorul, citat de Corriere della Sera. Expresia folosită de acesta a îngrijorat lumea.În aceste luni de epidemie, Federer s-a arătat cu o rachetă în mână doar într-o serie de videoclipuri care au ajuns virale în câteva momente.„Nu mă antrenez și nu văd niciun motiv să o fac”, a spus recent Federer, adăugând: „Sunt mulțumit de corpul meu și cred că mai e nevoie de multe pentru a reveni la joc. Nu-mi lipsește tenisul”.Pe 8 august, Federer - care, potrivit Forbes, a devenit cel mai bogat sportiv cu 106,3 milioane de dolari în ultimul an - va împlini 39 de ani, iar fanii speră să-l vadă până atunci din nou jucând.În plus, ATP și WTA urmează să se pronunțe în această săptămână despre calendarul evenimentelor sportive. Printre evenimentele care sunt sub semnul întrebării se numără US Open, Roland Garros, dar și Internaționalele Italiei, transmite Mediafax.