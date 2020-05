Marele campion Wayne Gretzky crede că Bianca Andreescu este modelul potrivit pentru copiii canadieni

​Wayne Gretzky, considerat cel mai bun jucător de hochei din istorie, a avut cuvinte de laudă pentru jucătoarea de tenis Bianca Andreescu, pe care o consideră cel mai potrivit model pentru copiii canadieni.

"Îmi amintesc că i-am urmărit primul meci (n.r. - la Indian Wells) şi m-am gândit că este unul dintre sportivii care muncesc cel mai mult văzuţi în viaţa mea. A continuat să câştige turneul şi apoi, la US Open, să joace în faţa tuturor fanilor şi a tuturor celor care o încurajau pe fata americană (n.r. - Serena Williams) - una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile - a fost ceva special.



Îmi scot pălăria în faţa ei pentru modul în care s-a descurcat şi cum a suportat presiunea. Lucrul care m-a impresionat cel mai mult la ea - şi am spus asta multor persoane - nu e cât de bună este sau cât de greu munceşte, ci cum se descurcă în faţa mass-media. S-a descurcat cu mult echilibru, era atât de umilă, atât de recunoscătoare. Nu cred că am putea avea un erou mai bun în ţara noastră pentru copii. Este cu adevărat remarcabilă şi merită tot creditul obţinut", a declarat, potrivit skysports.com În vârstă de 59 de ani, Gretzky a cucerit de patru ori Cupa Stanley, cu Edmonton Oilers şi a fost de nouă ori MVP al NHL. "The Great One" deţine recorduri greu de depăşit în NHL, între care cel mai bun marcator, cel mai bun pasator, singurul jucător care a depăşit 200 de puncte într-un sezon (goluri şi pase decisive), reuşit de patru ori.În 20 de sezoane ale NHL, între 1979 şi 1999, el a mai evoluat la Indianapolis Racers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues şi New York Rangers, transmite News.ro.