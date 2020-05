Rafael Nadal a fost desemnat cel mai mare sportiv spaniol al tuturor timpurilor

Superstarul spaniol a stabilit numeroase recorduri în cariera sa de excepție. Acestea i-au permis să intre în cursa pentru desemnarea celui mai mare atlet spaniol al tuturor timpurilor. Pentru mulți nu a fost o surpriză că i-a fost acordat acest titlu după un sondaj efectuat de ziarul de sport spaniol Marca.

Pentru aceasta, Marca a grupat câte doi sportivi ca la un meci de tenis. Învingătorul a fost decis de numărul de voturi primit. Cu acest sistem au micșorat lista până la ultimii doi – Rafael Nadal și baschetbalistul Pau Gasol.

Iubitorii tenisului nu au fost surprinși – Rafa a câștigat sondajul și a fost apreciat drept cel mai bun sportiv spaniol dintotdeauna. A și câștigat la o diferență uimitoare, asigurându-și 82% din voturi. Evident, cei mai mulți îl văd drept cel mai mare.

În vreme ce Rafa va fi cu siguranță bucuros, el va urmări obținerea unui alt titlu – cel mai mare tenisman al tuturor timpurilor, sau „the GOAT” (Greatest Of All Time). Pentru aceasta va trebui să dețină alt record: cele mai multe titluri de Grand Slam. Este acum al lui Federer, dar Nadal nu este departe în spate. După victoria la US Open în 2019 are 19 titluri de Mare Șlem, față de cele 20 ale lui Federer și așteaptă următoarele oportunități pentru a bate acest record.